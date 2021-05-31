Эксперт не исключил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
Неопознанные летающие объекты, о которых ранее рассказали власти США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, пишет New York Times со ссылкой на заявление американского астрофизика Адама Фрэнка.
Он сообщил, что свидетельства об НЛО необходимо изучать «полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки». При этом он не исключает, что за летающие объекты могли принять российские или китайские беспилотники, для изучения «нашей обороноспособности».
Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов.
А в Британии в июне текущего года может появиться отряд охотников за неопознанными летающими объектами.
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