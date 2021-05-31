Эксперт не исключил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны

Неопознанные летающие объекты, о которых ранее рассказали власти США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, пишет New York Times со ссылкой на заявление американского астрофизика Адама Фрэнка.

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Он сообщил, что свидетельства об НЛО необходимо изучать «полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки». При этом он не исключает, что за летающие объекты могли принять российские или китайские беспилотники, для изучения «нашей обороноспособности».

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов.

А в Британии в июне текущего года может появиться отряд охотников за неопознанными летающими объектами.

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
ТЕГИ:ДроныНЛО
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