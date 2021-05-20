Обама рассказал о секретных архивах Пентагона с кадрами НЛО

В эфире шоу Джеймса Кордена, экс-президент отметил, что когда он занял пост главы государства в 2008 году, то попытался выяснить, есть ли лаборатория с инопланетными кораблями и доказательствами существования жизни за пределами нашей планеты. Подобной лаборатории, по словам Обамы, нет, но оказалось, что в архивах хранятся съемки и наблюдения НЛО. Траектория движения этих объектов необъяснима, передает CNN.

Ранее издание The New York Post сообщило о том, что Пентагон признал подлинным видео, которое в 2019 году сделали моряки эсминца ВМС США. На нем несколько неизвестных объектов пролетают над соседним кораблем.

В апреле прошлого года Минобороны США опубликовало видео с «неопознанными объектами», которые были зафиксированы в разные годы. Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил факты контактов лётчиков с НЛО и предположил, что Пентагон опубликовал эти кадры, чтобы получить деньги от американского конгресса.



