В Белом доме рассказали о подготовке США к вторжению НЛО

Американские власти серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО в свое воздушное пространство и расследуют каждый такой случай, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает ТАСС.

Обама рассказал о секретных архивах Пентагона с кадрами НЛО

Ее спросили о том, готовы ли власти США полностью обнародовать доклад, посвященный предполагаемым НЛО.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», - сказала Псаки.

Ранее бывший президент США Барак Обама рассказал о секретных архивах Пентагона, в которых хранятся кадры неопознанных летающих объектов.

В эфире шоу Джеймса Кордена, экс-президент отметил, что когда он занял пост главы государства в 2008 году, то попытался выяснить, есть ли лаборатория с инопланетными кораблями и доказательствами существования жизни за пределами нашей планеты.

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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