Эксперт назвал причину запрета США на погашение госдолга РФ

Американские власти хотят конфисковать госсобственность России, этим объясняется запрет РФ проводить платежи по госдолгу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева.

«Добиваются дефолта»: Экономист объяснил долларовые запреты США по госдолгу России

«Это незаконно, потому что международное право здесь не действует. Это тот самый мир, который пытаются построить США. Они пытаются исключить Россию из международной экономики и мирового сообщества», — считает эксперт.

Он отметил, что у Москвы есть средства для погашения долга, поэтому говорить об обычном или техническом дефолте не приходится.

Напомним, власти США не продлили срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истекает 25 мая в 07:01 мск. Речь идет о лицензии, исключавшей из санкций против Москвы выплаты по обслуживанию части суверенного долга России.

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ТЕГИ:ГосдолгРоссияСША
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