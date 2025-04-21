СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа
Создатель компании Tesla Илон Маск захотел покинуть Департамент государственной эффективности (DOGE) из-за постоянной критики со стороны противников, сообщила газета The Washington Post (WP) с ссылкой на свои источники.
Миллиардер устал от того, что он сталкивается с постоянными нападками со стороны политиков и лидеров мнений. Точная дата отставки пока еще не определена, но президент США Дональд Трамп уже смирился с этим фактом, уточняется в публикации.
WP отметила, что самый вероятный сценарий для ухода Маска — конец мая, когда у него истекут полномочия госслужащего. При этом ведомство по контролю за государственными расходами продолжит свою работу и без него, добавила газета.
Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск ни для чего, он просто ему нравится, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram оштрафовали ещё на 4 млн рублей за запрещенный контент
- СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа
- Преемница Винер назвала самый ценный урок от нее
- Путин объяснил удар «Искандерами» по Сумам
- Путин: РФ фиксировала снижение боевой активности Украины во время перемирия
- Парк Горького проведет субботник 26 апреля
- Владимир Путин ужесточил закон об иноагентах
- Мусульмане России назвали папу Римского миротворцем
- Взрыв боеприпаса привел к гибели человека в Воронежской области
- Экс-глава МИД Австрии заявила о перезагрузке российско-американских отношений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru