СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа

Создатель компании Tesla Илон Маск захотел покинуть Департамент государственной эффективности (DOGE) из-за постоянной критики со стороны противников, сообщила газета The Washington Post (WP) с ссылкой на свои источники.

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Миллиардер устал от того, что он сталкивается с постоянными нападками со стороны политиков и лидеров мнений. Точная дата отставки пока еще не определена, но президент США Дональд Трамп уже смирился с этим фактом, уточняется в публикации.

WP отметила, что самый вероятный сценарий для ухода Маска — конец мая, когда у него истекут полномочия госслужащего. При этом ведомство по контролю за государственными расходами продолжит свою работу и без него, добавила газета.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск ни для чего, он просто ему нравится, напоминает НСН.

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ФОТО: AP / ТАСС
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