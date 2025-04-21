СМИ: Илон Маск устал работать на Трампа

Миллиардер устал от того, что он сталкивается с постоянными нападками со стороны политиков и лидеров мнений. Точная дата отставки пока еще не определена, но президент США Дональд Трамп уже смирился с этим фактом, уточняется в публикации.

WP отметила, что самый вероятный сценарий для ухода Маска — конец мая, когда у него истекут полномочия госслужащего. При этом ведомство по контролю за государственными расходами продолжит свою работу и без него, добавила газета.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск ни для чего, он просто ему нравится, напоминает НСН.

