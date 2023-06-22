Кэмерона шокировало сходство в катастрофах «Титаника» и батискафа

Он напомнил, что капитана «Титаника» неоднократно предупреждали о приближении к айсбергу.

«И все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», - сказал Кэмерон.

Режиссер указал на важность вопросов безопасности. Инженерные проблемы нужно учитывать в приоритетном порядке, подчеркнул он.

Крушение британского лайнера «Титаник» произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в результате столкновения с айсбергом. По разным оценкам, погибло от 1400 до 1517 человек.

Спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. По данным Береговой охраны США, обломки подводного аппарата свидетельствуют о взрыве, передает «Радиоточка НСН».

