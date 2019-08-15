Эксперт: Бардак с вырубкой леса Россия должна решать без Китая
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге заявил НСН, что Китай только на словах будет помогать России разбираться с незаконной вырубкой леса.
Китай может лишиться экспорта российского леса из-за так называемых «черных лесорубов». Об это сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. «Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим», - сказал министр в интервью «Ведомостям».
В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что Россия должна сама решать проблему незаконной вырубки леса, а не просить помощи у Китая (слушайте аудио).
«Китайская психология такова и это национальная черта у китайцев, что если вы предъявляете им какие-то претензии, они на словах непременно с вами согласятся, скажут “Да, конечно, мы вам поможем, мы будем все контролировать”, а в реальности они будут делать так, как им выгодно, они будут делать по-своему. Что касается незаконных вырубок леса и экспорта леса в Китай – все- таки это происходит на нашей, а не на китайской территории, и в первую очередь это наша власть. Причем здесь совсем не обязательно привлекать постороннюю помощь. Получается как-то странно. Логика, похоже, такова, что мы не можем контролировать нашу собственную территорию, и необходима помощь южного соседа, чтобы помочь с незаконной вырубкой леса. Должны приложить усилия наши, а не китайцы, потому что китайцы просто пользуются тем бардаком, который творится у нас в лесной отрасли», — заявил собеседник НСН.
Напомним, что в июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса с использованием космических технологий.
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