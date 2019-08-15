Китай наш лес рубит, в России только щепки остаются

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории. Такое заявление сделал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ведомство предложило Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал, который должен восполнить ущерб, нанесенный черными лесорубами.

В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что проблема назрела давно, знают власти о ней давно, но если кардинальных решений принято не будет, но России грозит катастрофа.

«Некоторые члены правительства выражают озабоченность нелегальным вывозом леса. Неужели правительство находится в глубоком неведении? Они все знают, только ничего делать не хотят, потому что Китая панически боятся. Когда там узнали, что у нас собрали более 600 тысяч подписей, чтобы прекратить вырубку леса и продажу его по низким ценам в Китай, в их СМИ появились публикации, что Сибирь им раньше принадлежала. "Все равно, мол, у вас лес гниет, мы его хоть переработаем" - такие намеки посылает китайское правительство нашему. Если не хотите проблем, продавайте нам за бесценок лес, нефть, газ, все, чем богаты», - рассказал эксперт.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов во время пресс-конференции НСН заявил, что сотрудничество России и Китая идет в разных сферах и направлениях, но некоторые из них, например, сырьевые, вызывают острые дискуссии.