Китай наш лес рубит, в России только щепки остаются
Эксперты единогласно в эфире НСН заявили о необходимости решения проблемы китайских «черных лесорубов».
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории. Такое заявление сделал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Ведомство предложило Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал, который должен восполнить ущерб, нанесенный черными лесорубами.
В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что проблема назрела давно, знают власти о ней давно, но если кардинальных решений принято не будет, но России грозит катастрофа.
«Некоторые члены правительства выражают озабоченность нелегальным вывозом леса. Неужели правительство находится в глубоком неведении? Они все знают, только ничего делать не хотят, потому что Китая панически боятся. Когда там узнали, что у нас собрали более 600 тысяч подписей, чтобы прекратить вырубку леса и продажу его по низким ценам в Китай, в их СМИ появились публикации, что Сибирь им раньше принадлежала. "Все равно, мол, у вас лес гниет, мы его хоть переработаем" - такие намеки посылает китайское правительство нашему. Если не хотите проблем, продавайте нам за бесценок лес, нефть, газ, все, чем богаты», - рассказал эксперт.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов во время пресс-конференции НСН заявил, что сотрудничество России и Китая идет в разных сферах и направлениях, но некоторые из них, например, сырьевые, вызывают острые дискуссии.
«Россия в Китай поставляет в первую очередь энергоресурсы, потом сырье, растет поставка продовольственных товаров, даже таких интересных, как мороженое, которое там полюбили. Китай покупает большое количество российского леса, вырубка которого вызывает в России много вопросов. А в Россию КНР поставляет товары, которые мы сами бы могли производить, игрушки, одежду, ткани. Ну и, конечно, вся высокотехнологическая продукция, вся техника и электроника. Был провал в товарообороте в 2013, сейчас мы опять движемся к показателю 100 миллиарду долларов товарооборота», - уточнил он.
В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса. По словам главы государства, «незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений». Он также поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками с использованием космических технологий.
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