Обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей россиянина депортировали из США
Обвиняемого в крупном мошенничестве на 123 млн рублей россиянина депортировали из США, фигуранта задержали на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
По инициативе ведомства из Соединенных Штатов был депортирован гражданин РФ Заир Сямиуллин. Следствие установило, что фигурант ввел в заблуждение женщину, предложив ей инвестировать в якобы выгодные бизнес-проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб. Потерпевшая в 2010 и 2012 годах перечислила Сямиуллину более 123 млн рублей, после этого он скрылся, не вернув деньги. Тогда мужчину объявили в международный розыск.
«Сегодня в аэропорту "Домодедово" в Москве он задержан российскими правоохранительными органами», - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Россиянин будет привлечен к уголовной ответственности.
Ранее в аэропорту Владивостока задержали россиянку Эрику Владыко, депортированную из Таиланда за оставление дочери в опасности, напоминает 360.ru.
