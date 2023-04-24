Ушедшему с Fox News журналисту Карлсону предложили работу у Соловьева

«Такер, приходи к нам. У нас можно смело ругать Байдена», - говорится в сообщении в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Fox News объявил об уходе Карлсона в понедельник, 24 апреля. Это обоюдное решение ведущего и телеканала.

«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - сказано в заявлении Fox News.

Такер известен как критик Демократической партии США и администрации президента Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».

