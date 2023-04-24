Ушедшему с Fox News журналисту Карлсону предложили работу у Соловьева
Телеканал «Соловьев Live» предложил работу популярному американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Такер, приходи к нам. У нас можно смело ругать Байдена», - говорится в сообщении в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.
Fox News объявил об уходе Карлсона в понедельник, 24 апреля. Это обоюдное решение ведущего и телеканала.
«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - сказано в заявлении Fox News.
Такер известен как критик Демократической партии США и администрации президента Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана
- Песков назвал доносы отвратительным явлением
- В офисе Зеленского опровергли планы ударить по Москве 24 февраля
- Пригожин заявил о возможности наступления на Славянск и Краматорск
- Ушедшему с Fox News журналисту Карлсону предложили работу у Соловьева
- СМИ: воздушную зону над «Внуково» закрыли из-за беспилотника
- СМИ: в посольство Франции в Москве прислали письмо с порошком
- Песков: Россия будет развиваться такими же темпами, как Франция
- ЕС не нашел нарушений антироссийских санкций в Казахстане
- Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул до сдачи талибам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru