Экс-советник Госдепа признал удары США по энергообъектам других стран
США занимались ударами по энергетической инфраструктуре во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке. Об этом заявил бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден.
Экс-советник выступил в эфире турецкого телеканала TRT World, в беседе также принял участие первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Российский дипломат процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который в 1999 году объяснял удары по инфраструктуре Югославии необходимостью заставить власти страны «принять условия НАТО».
«Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты», — указал Полянский.
Карден отметил, что Украине и ее западным союзникам не следует удивляться, что РФ использует зиму в своей спецоперации, пишет РИА ФАН.
«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году», — заявил экс-советник Госдепа.
Кроме того, Карден выразил надежду на усилия в направлении урегулирования украинского конфликта путем переговоров.
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