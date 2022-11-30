Захарова напомнила об атаках НАТО на систему энергоснабжения Югославии в 1999 году
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об обстрелах объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году войсками НАТО. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова процитировала экс-пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который во время бомбежки Югославии силами альянса заявил, что проблемы сербского народа его не волнуют, отмечает телеканал «360». Шиа указывал, что НАТО наносит удары по объектам системы энергоснабжения, так как от электроэнергии зависят системы командования и управления, пишет Газета.ру.
«Если [президент Югославии Слободан ] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его проблемы», — заявлял пресс-секретарь НАТО.
Захарова адресовала свой пост генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и американскому Белому дому «для памяти».
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