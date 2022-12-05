Экс-сотрудник Белого дома осудил предложение Латвии бить по аэродромам России

Латвия, предлагая разрешить Украине бить по российским аэродромам, провоцирует расширение конфликта, а США одобряют эту риторику. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Глава МИД Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по объектам в России

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать ракетные объекты или аэродромы в РФ, напоминает Ura.ru.

«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. <...> Он [Ринкевичс] призывает к расширению конфликта», — написал Робертс на своем сайте.

По мнению экс-чиновника, действия Вашингтона провоцируют обострение украинского кризиса, что ведет к риску ядерной конфронтации.

Робертс добавил, что вера в то, что «Россию можно победить», будет мешать реалистичным переговорам и способствовать новым провокациям, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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