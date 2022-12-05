Экс-сотрудник Белого дома осудил предложение Латвии бить по аэродромам России
Латвия, предлагая разрешить Украине бить по российским аэродромам, провоцирует расширение конфликта, а США одобряют эту риторику. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать ракетные объекты или аэродромы в РФ, напоминает Ura.ru.
«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. <...> Он [Ринкевичс] призывает к расширению конфликта», — написал Робертс на своем сайте.
По мнению экс-чиновника, действия Вашингтона провоцируют обострение украинского кризиса, что ведет к риску ядерной конфронтации.
Робертс добавил, что вера в то, что «Россию можно победить», будет мешать реалистичным переговорам и способствовать новым провокациям, пишет Газета.ру.
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