Экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что его не пустили на ПМЭФ по приказу Госдепа

Бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер рассказал, что его не пустили в Россию на ПМЭФ-2024 по приказу Госдепартамента США. Экс-разведчик рассказал RT, что когда он садился на рейс из Нью-Йорка, несколько офицеров таможенного управления полиции отвели его в сторону, забрали паспорт, пояснив, что на это был приказ Государственного департамента.

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Риттер добавил, что ему вернули сумки, уже загруженные в самолет, и вывели его из аэропорта. При этом паспорт таможенники оставили себе.

Ранее Риттер высказывал мнение, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией.


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ФОТО: РИА Новости / Андрей Бортко
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