Экс-разведчик Риттер: США не решатся на открытую войну с Россией

Ранее журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Соединенные Штаты начнут горячую фазу войну с Россией в 2024 году, напоминает RT.

Комментируя слова Карлсона, Риттер отметил, что предпосылка его тезиса — допущение, что Вашингтон сможет победить в противостоянии, пишет «Свободная пресса».

«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — указал эксперт.

По словам Риттера, непонятно, где бы могли проходить военные действия: в Европе, Сирии или на Украине у США нет возможности одержать победу над РФ. Эксперт заключил, что «горячего» конфликта не будет, потому что американские генералы «не самоубийцы» и знают, что их победа невозможна.

