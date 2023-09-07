Экс-разведчик Риттер: США не решатся на открытую войну с Россией
США не вступят в крупномасштабный военный конфликт с Россией, так как американские генералы осознают, что не смогут одержать победу. Об этом заявил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty.
Ранее журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Соединенные Штаты начнут горячую фазу войну с Россией в 2024 году, напоминает RT.
Комментируя слова Карлсона, Риттер отметил, что предпосылка его тезиса — допущение, что Вашингтон сможет победить в противостоянии, пишет «Свободная пресса».
«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — указал эксперт.
По словам Риттера, непонятно, где бы могли проходить военные действия: в Европе, Сирии или на Украине у США нет возможности одержать победу над РФ. Эксперт заключил, что «горячего» конфликта не будет, потому что американские генералы «не самоубийцы» и знают, что их победа невозможна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru