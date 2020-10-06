Экс-президенту Киргизии оформили домашний арест после освобождения протестующими

Выборы в парламент Киргизии ознаменовались массовыми акциями протеста в столице республики, Бишкеке. По результатам голосования в парламент прошли только четыре партии, преодолевшие семипроцентный барьер: это проправительственные «Биримдик» (24,52%) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Сторонники остальных партий не согласились с результатами выборов, заявили о нарушениях и вышли на столичные улицы.

По сообщениям местных СМИ, конфликт обострился к восьми часам вечера по местному времени. Из толпы митингующих стали бросать камни в здание правительства. Протестующие попытались взять здание штурмом, но первую попытку отбили силовики: они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция, однако, добилась своего и к трём часам заняла здание. Несмотря на призывы не мародёрствовать, протестующие не сдержались: в здании вспыхнул пожар. К девяти часам утра возгорание локализовали.