ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме. Об этом заявил замминистра юстиции Бека Дзамашвили, передает ТАСС.
Дзамашвили отметил, что Страсбургский суд не увидел необходимости в дополнительном изучении вопроса, отметив, что нет особых обстоятельств с точки зрения защиты прав человека.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября 2021 года после восьми лет эмиграции. 1 октября его арестовали, после чего политик объявил голодовку. Ранее Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он обвиняется в растрате госсредств и жестоком разгоне митинга в 2007 году.
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