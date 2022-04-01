ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме

Дзамашвили отметил, что Страсбургский суд не увидел необходимости в дополнительном изучении вопроса, отметив, что нет особых обстоятельств с точки зрения защиты прав человека.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября 2021 года после восьми лет эмиграции. 1 октября его арестовали, после чего политик объявил голодовку. Ранее Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он обвиняется в растрате госсредств и жестоком разгоне митинга в 2007 году.

