ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме. Об этом заявил замминистра юстиции Бека Дзамашвили, передает ТАСС.

Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

Дзамашвили отметил, что Страсбургский суд не увидел необходимости в дополнительном изучении вопроса, отметив, что нет особых обстоятельств с точки зрения защиты прав человека.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно прибыл на родину 29 сентября 2021 года после восьми лет эмиграции. 1 октября его арестовали, после чего политик объявил голодовку. Ранее Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, он обвиняется в растрате госсредств и жестоком разгоне митинга в 2007 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:СаакашвилиЕСПЧ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры