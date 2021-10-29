Экс-президента Польши обвинили в даче ложных показаний

В сообщении говорится, что бывшему польскому лидеру предъявлено обвинение в даче ложных показаний о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики (ПНР).

Речь идёт о документах, обнаруженных в доме скончавшегося экс-министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищака, на которых якобы стоит подпись Валенсы, что свидетельствует о его сотрудничестве со Службой безопасности ПНР. Бывший глава государства в 2016 году заявил, что ни с кем не сотрудничал и ничего не подписывал, однако его слова опровергли эксперты.

«Достоверность показаний Валенсы подрывает мнение графологов, которые показали, что документы, найденные в папках... в том числе обязательство сотрудничества со Службой безопасности, квитанции о получении денег и агентурные сообщения, являются подлинными», - говорится в заявлении Института.

Ранее Польшу обязали выплачивать €1 млн штрафа в день в пользу Еврокомиссии из-за несоответствия национального законодательства европейскому.

