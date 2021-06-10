В Польше арестовали журналиста по подозрению в шпионаже в пользу России
Польского журналиста Януша Н. задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны 10 июня.
По версии следствия, он пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, которые работают в Европарламенте, по указанию российской разведки, пишет URA.RU.
Отмечается, что подозреваемый старался ослабить позиции Польши в Евросоюзе и на международной арене, сообщил РЕН ТВ. По данным Польши, его работа была частью «российских пропагандистских и дезинформационных проектов».
Мужчину задержали еще 31 мая, сейчас он на три месяца находится под арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В результате обысков его квартиры обнаружили деньги на общую сумму в 84 тысячи долларов. Кроме того, силовики обнаружили большое число носителей информации, пишет ФАН.
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