Польшу обязали выплачивать €1 млн в день в пользу Еврокомиссии
Польша должна будет выплачивать €1 млн штрафа в день в пользу Еврокомиссии из-за несоответствия национального законодательства европейскому. Такое решение вынес суд Европейского союза ранее в среду, 27 октября.
По данным суда, решение принято из-за отказа «приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда». В июле этого года европейский суд уже требовал ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда Польши.
По мнению европейских аналитиков, эта палата является еще одним способом оказывать давление на судей, поскольку в ее компетенцию входит отстранение от работы судей, что может угрожать их беспристрастности и независимости.
Кроме того, в Польше намерены воссоздать приоритет национального законодательства над европейским.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
- Путин поручил «Газпрому» увеличить объем газа в европейских хранилищах
- Первые квартиры разыграли в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью»
- ФСО хочет запретить самокаты и ролики на Красной площади
- «Люди X». Захарова раскритиковала паспорт США с третьим гендером
- В Госдуме порекомендовали россиянам «снять напряжение» в нерабочие дни
- Путин назначил нового Уполномоченного по правам ребёнка
- Третий гендер появился в паспорте США
- СМИ: установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве
- Эксперт: повторное течение COVID-19 проходит у большинства с равной степенью тяжести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru