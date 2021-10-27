Польшу обязали выплачивать €1 млн в день в пользу Еврокомиссии

Польша должна будет выплачивать €1 млн штрафа в день в пользу Еврокомиссии из-за несоответствия национального законодательства европейскому. Такое решение вынес суд Европейского союза ранее в среду, 27 октября.



По данным суда, решение принято из-за отказа «приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда». В июле этого года европейский суд уже требовал ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда Польши.

По мнению европейских аналитиков, эта палата является еще одним способом оказывать давление на судей, поскольку в ее компетенцию входит отстранение от работы судей, что может угрожать их беспристрастности и независимости.

Кроме того, в Польше намерены воссоздать приоритет национального законодательства над европейским.

