Экс-президент Польши Валенса предупредил о риске гражданской войны в стране

«Ситуация серьёзная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше», — сказал Валенса в интервью изданию.

По мнению Валенсы, большое количество людей может выйти на улицы. В этой ситуации может быть применено оружие, отмечает RT.

Ранее, 1 октября, оппозиционная партия «Гражданская платформа» бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска организовала массовый марш в столице страны Варшаве, пишет ТАСС. Организаторы назвали акцию «Маршем миллиона сердец». Туск обвинил власти республики в многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и ограничениях прав женщин.





