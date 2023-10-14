Экс-президент Польши Валенса предупредил о риске гражданской войны в стране
Бывший польский президент Лех Валенса предупредил об угрозе возникновения гражданской войны из-за парламентских выборов Польше, пишет французский журнал Point.
«Ситуация серьёзная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше», — сказал Валенса в интервью изданию.
По мнению Валенсы, большое количество людей может выйти на улицы. В этой ситуации может быть применено оружие, отмечает RT.
Ранее, 1 октября, оппозиционная партия «Гражданская платформа» бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска организовала массовый марш в столице страны Варшаве, пишет ТАСС. Организаторы назвали акцию «Маршем миллиона сердец». Туск обвинил власти республики в многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и ограничениях прав женщин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru