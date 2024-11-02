Экс-президент Боливии Моралес объявил голодовку

«Мы не хотим кровопролития. Мы всегда стремились к искреннему диалогу. Я прошу Пакт о единстве и Народный генеральный штаб рассмотреть четвертый промежуточный вариант блокады дорог. А пока мы объявим голодовку», — написал политик.

По словам Моралеса, властям необходимо отвести военных и полицию, прекратить преследования и репрессии. Экс-президент призвал создать два дискуссионных форума для обсуждений экономических и политических вопросов, а также привлечь международные организации и дружественные государства в качестве посредников в диалоге.

Ранее вооруженные сторонники Моралеса захватили три военные части на территории Боливии.

