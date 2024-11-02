Сторонники экс-лидера Боливии Моралеса захватили три военные части
Вооруженные сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные части на территории страны. Об этом сообщил глава республики Луис Арсе в Telegram.
«Сообщаем боливийскому народу и международному сообществу, что вооруженные группы, связанные c Эво Моралесом, захватили три военные части в тропической части [департамента] Кочабамба», — написал президент.
По его словам, захватчики взяли в заложники военнослужащих и их семьи, угрожая им, а также завладели оружием военных. Арсе указал, что захват военного объекта — это измена родине, оскорбление «конституции, вооруженных сил и самого народа», который отвергает подобные действия.
Ранее в Боливии начались блокировка дорог и столкновения с властями протестующих, недовольных ростом цен на продукты и дефицитом топлива. Кроме того, митингующие хотят остановки расследования против Эво Моралеса: бывшего президента подозревают в торговле людьми и растлении.
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