Сторонники экс-лидера Боливии Моралеса захватили три военные части

«Сообщаем боливийскому народу и международному сообществу, что вооруженные группы, связанные c Эво Моралесом, захватили три военные части в тропической части [департамента] Кочабамба», — написал президент.

По его словам, захватчики взяли в заложники военнослужащих и их семьи, угрожая им, а также завладели оружием военных. Арсе указал, что захват военного объекта — это измена родине, оскорбление «конституции, вооруженных сил и самого народа», который отвергает подобные действия.

Ранее в Боливии начались блокировка дорог и столкновения с властями протестующих, недовольных ростом цен на продукты и дефицитом топлива. Кроме того, митингующие хотят остановки расследования против Эво Моралеса: бывшего президента подозревают в торговле людьми и растлении.

