Экс-президент Боливии Моралес заявил о попытке его задержания
Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил о попытке его задержания вооруженными людьми. Политик опубликовал запись в своих социальных сетях.
По мнению Моралеса, попытка задержания произошла по указанию властей. На опубликованных кадрах видно, что по автомобилю экс-президента стреляют неизвестные.
Накануне Министерство иностранных дел Боливии обвинило бывшего президента в попытках дестабилизировать ситуацию в стране с помощью организации протестов.
Ранее стало известно, что прокуратура департамента Тариха пытается получить ордер на задержание Моралеса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru