Экс-президент Боливии Моралес заявил о попытке его задержания

Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил о попытке его задержания вооруженными людьми. Политик опубликовал запись в своих социальных сетях.

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По мнению Моралеса, попытка задержания произошла по указанию властей. На опубликованных кадрах видно, что по автомобилю экс-президента стреляют неизвестные.

Накануне Министерство иностранных дел Боливии обвинило бывшего президента в попытках дестабилизировать ситуацию в стране с помощью организации протестов.

Ранее стало известно, что прокуратура департамента Тариха пытается получить ордер на задержание Моралеса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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