СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений

По данным издания, 42 из предъявленных обвинений связаны с убийствами.

При этом отмечается, что Индия, куда после после отставки улетела Хасина, может отказать Бангладеш в экстрадиции, если решит, что обвинения не были выдвинуты в интересах справедливости.

Ранее газета Hindu написала, что Хасина, ушедшая в отставку на фоне беспорядков, попросила убежище в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

