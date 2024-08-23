СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений
23 августа 202414:15
Бывшему премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине предъявили 51 обвинений. Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, 42 из предъявленных обвинений связаны с убийствами.
При этом отмечается, что Индия, куда после после отставки улетела Хасина, может отказать Бангладеш в экстрадиции, если решит, что обвинения не были выдвинуты в интересах справедливости.
Ранее газета Hindu написала, что Хасина, ушедшая в отставку на фоне беспорядков, попросила убежище в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru