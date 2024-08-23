СМИ: Бывшему премьер-министру Бангладеш предъявили более 50 обвинений

Бывшему премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине предъявили 51 обвинений. Об этом сообщает Daily Star.

СМИ: Премьер Бангладеш на фоне беспорядков подала в отставку и покинула страну

По данным издания, 42 из предъявленных обвинений связаны с убийствами.

При этом отмечается, что Индия, куда после после отставки улетела Хасина, может отказать Бангладеш в экстрадиции, если решит, что обвинения не были выдвинуты в интересах справедливости.

Ранее газета Hindu написала, что Хасина, ушедшая в отставку на фоне беспорядков, попросила убежище в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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