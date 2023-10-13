Экс-премьер Великобритании Джонсон признался, что остается русофилом
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой, языком, российской цивилизацией, сообщает ТАСС.
«Только дурак не будет восхищаться», — заявил политик. Так он ответил на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре в нынешних условиях. Джонсон также заявил, что продолжает поддерживать контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В 2017 году Джонсон назвал себя «убежденным русофилом», отмечая, что у него были предки в Москве.
Ранее Медведев назвал Джонсона дураком из-за Украины и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru