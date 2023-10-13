Экс-премьер Великобритании Джонсон признался, что остается русофилом

«Только дурак не будет восхищаться», — заявил политик. Так он ответил на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре в нынешних условиях. Джонсон также заявил, что продолжает поддерживать контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В 2017 году Джонсон назвал себя «убежденным русофилом», отмечая, что у него были предки в Москве.

Ранее Медведев назвал Джонсона дураком из-за Украины и НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

