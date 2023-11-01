Азаров подчеркнул, что Украина должна объединяться с Россией, если хочет сохраниться как независимое государство. Экс-премьер добавил, что Украине нужны политики, которые будут следовать потребностям и интересам народа в своих действиях и решениях.

Ранее в США заявили, что отказ Киева от мирных переговоров с Москвой приведет к тяжелым последствиям, Западу следует договариваться с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

