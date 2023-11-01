Экс-премьер Украины призвал Киев объединиться с Россией
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил о том, что враждебный настрой Украины по отношению к России абсолютно неорганичен. По мнению политика, для соблюдения интересов украинцев необходимо нормализовать отношения с Москвой. Об этом бывший украинский премьер-министр заявил в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).
Азаров подчеркнул, что Украина должна объединяться с Россией, если хочет сохраниться как независимое государство. Экс-премьер добавил, что Украине нужны политики, которые будут следовать потребностям и интересам народа в своих действиях и решениях.
Ранее в США заявили, что отказ Киева от мирных переговоров с Москвой приведет к тяжелым последствиям, Западу следует договариваться с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru