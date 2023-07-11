Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз, сообщает Daily Mail.
Жена политика Кэрри родила мальчика, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей. Отмечается, что это их третий совместный ребёнок.
Издание напомнило, что также у Джонсона есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер, и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.
Ранее знаменитый американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года, его возлюбленная 29-летняя Нур Альфаллах родила ему мальчика, которого назвали Роман Пачино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru