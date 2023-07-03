Умер 19-летний внук Роберта де Ниро
Внук легендарного голливудского актёра Роберта де Ниро - Леандро де Ниро Родригес, умер в возрасте 19 лет.
О трагедии в своих соцсетях рассказала мать юноши Дрена де Ниро - дочь артиста от брака с Дайэнн Эбботт. Причины смерти сына она не уточнила.
«Я бы хотела быть сейчас рядом с тобой. Я не знаю, как жить без тебя... Мне так жаль, мой малыш, мне так жаль... Покойся с миром, мой дорогой мальчик», — написала Дрена.
Леандро де Ниро пошёл по стопам деда и снялся в таких фильмах, как «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре «Максим».
Ранее Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребёнка. 79-летний актер назвал родившуюся 6 апреля девочку Джией Вирджинией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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