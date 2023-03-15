Экс-премьер Австралии назвал худшей в истории сделку с США по подлодкам

Сделка по закупкам атомных подводных лодок у США стала худшей за всю историю Австралии, заявил экс-премьер страны Пол Китинг.

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Политик считает бесполезной тратой денег нынешних австралийских властей, считая, что подлодки не будут востребованы.

«Единственный способ, которым китайцы могут угрожать Австралии или атаковать ее, - это с суши. То есть они приводят армаду военных кораблей с огромной армией, чтобы нас оккупировать. Это невозможно для китайцев», - цитирует Китинга агентство AP.

Он считает, что Австралия более эффективно даст бой потенциальному сопернику истребителями и ракетами.

«Если мы купим восемь подлодок, трое будут в море. Эти три подлодки защитят нас от мощи Китая. Серьезно?» - сказал экс-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что планы Австралии по подводным лодкам вызывают множество вопросов, связанных с проблематикой ядерного нераспространения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияПодводная Лодка
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