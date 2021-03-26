Экс-глава центра по контролю заболеваний США обвинил Китай в утечке COVID из лаборатории

Экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд в интервью CNN заявил, что наиболее вероятная версия происхождения коронавируса SARS-CoV-2 – это утечка из лаборатории в Ухане.

Он добавил, что в заражении сотрудников лаборатории, которые работают с респираторным патогеном, «нет ничего необычного».

Редфилд добавил, что высказывает только оценочные суждения. По его словам, наука прольет свет на обстоятельства распространения коронавируса в Ухане.