Экс-глава центра по контролю заболеваний США обвинил Китай в утечке COVID из лаборатории
Экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд в интервью CNN заявил, что наиболее вероятная версия происхождения коронавируса SARS-CoV-2 – это утечка из лаборатории в Ухане.
Он добавил, что в заражении сотрудников лаборатории, которые работают с респираторным патогеном, «нет ничего необычного».
Редфилд добавил, что высказывает только оценочные суждения. По его словам, наука прольет свет на обстоятельства распространения коронавируса в Ухане.
Ранее экспертная группа ВОЗ направилась в китайской город Ухань, который считается эпицентром коронавируса, чтобы проверить версии о его происхождении. Специалисты назвали гипотезу об утечке вируса из лаборатории «крайне маловероятной». При этом они не смогли найти животное, которое изначально передало коронавирус человеку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru