Столтенберг допустил, что НАТО задействует пятую статью устава при кибератаке

НАТО в случае кибератаки большого масштаба может задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

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«Мы можем задействовать статью 5 и ответить в киберпространстве, а также в других областях для защиты союзников по НАТО», — подчеркнул генсек.

Ранее страны Североатлантического альянса обвинили Россию в неких «злонамеренных и гибридных» операциях, в частности, «кампаниях по дезинформации» и кибератаках в государствах блока. При этом в НАТО не привели никаких доказательств.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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