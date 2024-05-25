Столтенберг допустил, что НАТО задействует пятую статью устава при кибератаке

«Мы можем задействовать статью 5 и ответить в киберпространстве, а также в других областях для защиты союзников по НАТО», — подчеркнул генсек.

Ранее страны Североатлантического альянса обвинили Россию в неких «злонамеренных и гибридных» операциях, в частности, «кампаниях по дезинформации» и кибератаках в государствах блока. При этом в НАТО не привели никаких доказательств.

