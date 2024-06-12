Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах

Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха завершился 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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«Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента РФ полностью покинули нашу территорию», - говорится в заявлении ведомства.

Российские миротворцы были введены на территорию Нагорного Карабаха осенью 2020 года в рамках трёхстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вывод российского миротворческого контингента «отвечает нынешним реалиям», - сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:МиротворцыРоссияНагорный КарабахАзербайджан

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