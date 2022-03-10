Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в своём Telegram-канале, что появившаяся в СМИ информация о его гибели не соответствует действительности.

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Издание Readovka сообщило, что экс-глава украинского МВД погиб в Харькове. Аваков опубликовал видеообращение и рассказал, что жив и находится в Киеве.

«А я, вместе с многими украинцами, здесь, в Киеве», - подчеркнул он.

Ранее Аваков в своем видеообращении в Facebook заявил, что Россия не сможет взять под контроль ещё одного бывшего или нынешнего президента Украины.

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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
ТЕГИ:ОпровержениеУкраинаАрсен Аваков
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