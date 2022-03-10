Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в своём Telegram-канале, что появившаяся в СМИ информация о его гибели не соответствует действительности.
Издание Readovka сообщило, что экс-глава украинского МВД погиб в Харькове. Аваков опубликовал видеообращение и рассказал, что жив и находится в Киеве.
«А я, вместе с многими украинцами, здесь, в Киеве», - подчеркнул он.
Ранее Аваков в своем видеообращении в Facebook заявил, что Россия не сможет взять под контроль ещё одного бывшего или нынешнего президента Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Собянин: Москва выделит 500 млн рублей на новые сети быстрого питания
- Правительство запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны
- Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву
- Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D
- Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели
- Президентом Венгрии впервые избрали женщину
- Лукашенко и Путин встретятся в Москве 11 марта
- Медведев напомнил McDonald’s, что в России делают хорошие котлеты и булки
- СМИ: Полубояринов уйдет с поста гендиректора «Аэрофлота»
- Кулеба заявил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru