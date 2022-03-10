Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели

Издание Readovka сообщило, что экс-глава украинского МВД погиб в Харькове. Аваков опубликовал видеообращение и рассказал, что жив и находится в Киеве.

«А я, вместе с многими украинцами, здесь, в Киеве», - подчеркнул он.

Ранее Аваков в своем видеообращении в Facebook заявил, что Россия не сможет взять под контроль ещё одного бывшего или нынешнего президента Украины.

