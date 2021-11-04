Экс-министр МВД Украины Аваков назвал причину своей отставки

Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что причиной его отставки стала независимая позиция по определенным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

Аваков написал заявление об отставке в июле текущего года. Парламент Украины удовлетворил это прошение.

По словам Авакова, не всем нравится, когда человек имеет отличную точку зрения. «Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен», - приводит агентство его цитату.

Аваков занимал должность главы МВД с февраля 2014 года. Новым министром внутренних дел стал Денис Монастырский.