«Нравится, не нравится — терпите...»: Аваков записал видеообращение к Путину
Россия не сможет взять под контроль еще одного бывшего или нынешнего президента Украины. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил экс-глава МВД республики Арсен Аваков. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что Владимир Путин предлагал предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище из-за уголовных преследований на родине.
О том, что такое предложение было сделано президент России рассказал накануне после переговоров в Кремле со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. При этом российский лидер назвал незаконным уголовное дело в отношении Порошенко.
По словам Авакова, украинцы будут сами хвалить или ругать своего лидера, а также предложил президенту РФ «тешиться Януковичем».
«Нравится, не нравится — терпите, Владимир Владимирович», — резюмировал бывший глава МВД.
Петру Порошенко на Украине предъявлено подозрение в государственной измене и финансировании терроризма. Обвинение касается поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса, которую он организовал, занимая пост президента.
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