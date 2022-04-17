Экс-глава МИД ФРГ упрекнул посла Украины в распространении теорий заговора
Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль упрекнул украинского посла Андрея Мельника в том, что он распространяет теории заговора о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере. Об этом бывший министр написал в статье в издании Spiegel.
«Гораздо более опасным вариантом теорий заговора является утверждение украинского посла в Германии Андрея Мельника, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией», которые имеют влияние на сегодняшнее правительство», — отметил Габриэль.
Он назвал подобные заявления не соответствующими действительности и злонамеренными.
«Отказ главе германского государства в запланированном визите в Киев является неслыханным и сбивает с толку», — приводит слова бывшего главы МИД Германии Газета.ru.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве своего немецкого коллегу Штайнмайера Франка-Вальтера из-за его политики в отношении России. В то же время посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что киевские власти пригласили на Украину Шольца.
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