Экс-глава МИД ФРГ упрекнул посла Украины в распространении теорий заговора

Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль упрекнул украинского посла Андрея Мельника в том, что он распространяет теории заговора о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере. Об этом бывший министр написал в статье в издании Spiegel.

Штайнмайер подтвердил, что стал «нежелательной» персоной для Киева

«Гораздо более опасным вариантом теорий заговора является утверждение украинского посла в Германии Андрея Мельника, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией», которые имеют влияние на сегодняшнее правительство», — отметил Габриэль.

Он назвал подобные заявления не соответствующими действительности и злонамеренными.

«Отказ главе германского государства в запланированном визите в Киев является неслыханным и сбивает с толку», — приводит слова бывшего главы МИД Германии Газета.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в Киеве своего немецкого коллегу Штайнмайера Франка-Вальтера из-за его политики в отношении России. В то же время посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что киевские власти пригласили на Украину Шольца.

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Фото: pixabay.com
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