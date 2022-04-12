Штайнмайер подтвердил, что стал «нежелательной» персоной для Киева
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Киеве сочли нежелательным его визит на Украину, сообщает РИА Новости.
«Я был готов к этому (к визиту – прим. НСН), но я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно» - сказал Штайнмайер журналистам.
По его словам, предложение совершить поездку в Киев вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы поступило от президента Польши Анджея Дуды несколько дней назад.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять немецкого коллегу «из-за его тесных связей с Россией», а также поддержки Штайнмайером строительства газопровода «Северный поток — 2».
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