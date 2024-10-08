Экс-генсек НАТО Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг займет должность главы Мюнхенской конференции по безопасности, сменив на посту Кристофа Хойсгена. Об этом свидетельствует пресс-релиз на официальном портале международного форума.
По словам бывшего генерального секретаря НАТО, для него новая должность стала большой честью. Столтенберг отметил, что планирует внести свой вклад в миссию «Мир посредством диалога».
Ожидается, что Столтенберг начнет работать на новой должности после 61-й конференции в феврале 2025 года.
Ранее Столтенберг заявил, что в начале спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский прятался в бункерах.
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