Экс-генсек НАТО Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг займет должность главы Мюнхенской конференции по безопасности, сменив на посту Кристофа Хойсгена. Об этом свидетельствует пресс-релиз на официальном портале международного форума.

Столтенберг допустил возможность отказа Украины от потерянных территорий

По словам бывшего генерального секретаря НАТО, для него новая должность стала большой честью. Столтенберг отметил, что планирует внести свой вклад в миссию «Мир посредством диалога».

Ожидается, что Столтенберг начнет работать на новой должности после 61-й конференции в феврале 2025 года.

Ранее Столтенберг заявил, что в начале спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский прятался в бункерах.

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:ПолитикаОтставки И НазначенияЙенс Столтенберг

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