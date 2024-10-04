Столтенберг допустил возможность отказа Украины от потерянных территорий

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что Украина может быть вынуждена отказаться от территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией. Он провел параллель с Финляндией, которая в 1939 году уступила 10% своей территории Советскому Союзу, но обеспечила себе безопасную границу. Столтенберг отметил, что этот пример может служить иллюстрацией возможного сценария для Украины.

По мнению экс-главы альянса, продвижение в вопросе мирных переговоров может произойти после президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре. Он подчеркнул, что это не обязательно будет капитуляция, а скорее попытка изменить положение на поле боя, что позволит Украине вести переговоры с Россией на приемлемых условиях. Однако окончательное решение по вопросу переговоров остается за Киевом.

Столтенберг: Мирное соглашение невозможно без гарантий безопасности Украине

Столтенберг также допустил, что Украина может стать членом НАТО, даже если ее фактические границы не будут совпадать с международно признанными.

Помимо этого, Столтенберг признал, что в период его руководства альянсом он настаивал на усилении военной помощи Украине, несмотря на красные линии, установленные Россией. По его словам, Запад неоднократно нарушал эти линии, и Россия на практике не реагировала так, как ожидалось. Столтенберг назвал риторику Москвы блефом и заявил, что отказ от поддержки Украины из-за подобных угроз не является приемлемым вариантом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:РоссияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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