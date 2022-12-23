Экс-генерал НАТО призвал Запад поставить Украине оружие для ударов по России

По мнению экс-командующего, Киев должен получить снаряды большей дальности, чтобы «привести войну» в Россию. Бридлав отметил, что Запад, пересмотрев правила поставок оружия украинской армии, предоставит ей больше возможностей для нанесения «более глубоких ударов» по противнику.

«Если вы [западные страны] ограничили свои действия, чтобы не дать нашим армиям сражаться с Россией, то вы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию», — заявил бывший командующий.

Ранее бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) допустил, что под Новый год Украина постарается нанести массированный удар по российской территории, также возможны теракты и диверсии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

