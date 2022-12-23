Экс-генерал НАТО призвал Запад поставить Украине оружие для ударов по России

Западным странам следует поставить Украине ракеты большой дальности для атак по России, считает бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав. Об этом сообщает Bild.

«Решительно и сплоченно». Запад выступает против России на Украине

По мнению экс-командующего, Киев должен получить снаряды большей дальности, чтобы «привести войну» в Россию. Бридлав отметил, что Запад, пересмотрев правила поставок оружия украинской армии, предоставит ей больше возможностей для нанесения «более глубоких ударов» по противнику.

«Если вы [западные страны] ограничили свои действия, чтобы не дать нашим армиям сражаться с Россией, то вы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию», — заявил бывший командующий.

Ранее бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) допустил, что под Новый год Украина постарается нанести массированный удар по российской территории, также возможны теракты и диверсии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияНАТО
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