Экс-депутата Рады Киву объявили в международный розыск

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива был объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Экс-депутат Рады Кива попросит политического убежища в России

В сообщении говорится, что основанием стали высказывания экс-парламентария на одном из российских телешоу, в которых он «публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине».

В ГБР добавили, что Кива обвиняется в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, а также в призывах к захвату государственной власти.

Ранее Кива в своём Telegram-канале заявил, что оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут обвинить его в поражении в Мариуполе и воспользоваться этим, чтобы попытаться сменить власть в стране.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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