Экс-депутата Рады Киву объявили в международный розыск

В сообщении говорится, что основанием стали высказывания экс-парламентария на одном из российских телешоу, в которых он «публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине».

В ГБР добавили, что Кива обвиняется в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, а также в призывах к захвату государственной власти.

Ранее Кива в своём Telegram-канале заявил, что оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут обвинить его в поражении в Мариуполе и воспользоваться этим, чтобы попытаться сменить власть в стране.