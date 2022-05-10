Экс-депутата Рады Киву объявили в международный розыск
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива был объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
В сообщении говорится, что основанием стали высказывания экс-парламентария на одном из российских телешоу, в которых он «публично призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине».
В ГБР добавили, что Кива обвиняется в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, а также в призывах к захвату государственной власти.
Ранее Кива в своём Telegram-канале заявил, что оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут обвинить его в поражении в Мариуполе и воспользоваться этим, чтобы попытаться сменить власть в стране.
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