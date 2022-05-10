Экс-депутат Рады заявил, что оппоненты Зеленского могут попытаться сменить власть
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что оппоненты президента страны Владимира Зеленского могут обвинить его в поражении в Мариуполе.
По его мнению, противники украинского лидера могут воспользоваться этим и попытаться сменить власть на Украине.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения... оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат», — отметил Кива.
По словам экс-парламентария, в окружении Зеленского понимают нависшую угрозу военного переворота и готовят репрессии по отношению к оппонентам.
Ранее Кива заявил, что восстановить Украину можно вернув награбленное украинскими олигархами в бюджет, сообщает RT.
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