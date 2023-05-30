Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленскоий пытается скрыть травму Залужного
Украинский лидер Владимир Зеленский старается утаить тяжелую травму главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, отвечая на вопрос о начале контрнаступления Киева.
«Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается», — заявил Макговерн.
По словам бывшего аналитика ЦРУ, Киев создает видимость начала контрнаступления и скрывает недееспособность Залужного.
Ранее МВД России включило Залужного в свою базу лиц, находящихся в розыске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru