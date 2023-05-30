Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленскоий пытается скрыть травму Залужного

«Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается», — заявил Макговерн.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, Киев создает видимость начала контрнаступления и скрывает недееспособность Залужного.

Ранее МВД России включило Залужного в свою базу лиц, находящихся в розыске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

