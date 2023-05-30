Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленскоий пытается скрыть травму Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский старается утаить тяжелую травму главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, отвечая на вопрос о начале контрнаступления Киева.

Символический розыск: Экс-генпрокурор усомнился в поимке главкома ВСУ Залужного

«Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается», — заявил Макговерн.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, Киев создает видимость начала контрнаступления и скрывает недееспособность Залужного.

Ранее МВД России включило Залужного в свою базу лиц, находящихся в розыске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийЦРУ

Горячие новости

Все новости

партнеры