Bloomberg: утечка документов из Пентагона затруднит помощь Украине
Публикация в интернете секретных документов военного ведомства США создаст трудности для дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона, передает Bloomberg.
Агентство отметило, что утечка материалов Пентагона может стать одной из крупнейших в истории США. Инцидент спровоцировал начало расследования военного ведомства, что затруднит оказание помощи Украине, утверждают журналисты.
По данным Bloomberg, утечка документов способна повлиять на планируемое Киевом контрнаступление.
В Белом доме 10 апреля заявили, что публикация секретных документов не повлияет на планы администрации США по Украине.
Оказавшиеся в Сети документы Пентагона касаются военной помощи Украине. В материалах говорится о состоянии вооруженных сил страны на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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