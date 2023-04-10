Bloomberg: утечка документов из Пентагона затруднит помощь Украине

Агентство отметило, что утечка материалов Пентагона может стать одной из крупнейших в истории США. Инцидент спровоцировал начало расследования военного ведомства, что затруднит оказание помощи Украине, утверждают журналисты.

По данным Bloomberg, утечка документов способна повлиять на планируемое Киевом контрнаступление.

В Белом доме 10 апреля заявили, что публикация секретных документов не повлияет на планы администрации США по Украине.

Оказавшиеся в Сети документы Пентагона касаются военной помощи Украине. В материалах говорится о состоянии вооруженных сил страны на начало марта, передает «Радиоточка НСН».

