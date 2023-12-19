Экс-адмирал США: власти скрывают информацию об инопланетянах
Бывший контр-адмирал ВМС Соединенных Штатов Тим Галлодет подтвердил заявления экс-агент ЦРУ Дэвида Груша о том, что американские власти скрывают информацию об инопланетянах, сообщает Insider Paper.
По его словам, Землю посещали «нечеловеческие» существа «с технологиями, которые мы не понимаем, и с намерениями, о которых мы не знаем».
Как отметил эксперт, в настоящее время предпринимаются большие усилия по рассекречиванию информации об НЛО.
Ранее стало известно, что секретная структура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на протяжении десятилетий искала упавшие на землю инопланетные объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-адмирал США: власти скрывают информацию об инопланетянах
- В России может подорожать новогодняя «Селедка под шубой»
- Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского бойца
- В Москве арестовали рэпера Закирова за слова об избиении беременной русской
- Роджер Уотерс заявил об опасности выступления на российском телевидении
- Сокуров представил в Петербурге новую версию фильма «Александра»
- Евросоюз исключил из запрета на импорт алмазов личные украшения
- Продюсер Пригожин предложил дать Урганту второй шанс
- Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву
- В Петербурге упавшие с крыши сосульки убили дворника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru