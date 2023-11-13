В США допустили связь инцидентов с НЛО и внеземных цивилизаций

Он заявил, что допускает инопланетную природу НЛО. По его словам, альтернативная и менее предпочтительная версией - происки других людей. Как отметил эксперт, с научной точки зрения отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной «статистически неправдоподобно».

Ранее в Конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

