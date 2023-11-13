В США допустили связь инцидентов с НЛО и внеземных цивилизаций

Инциденты с неопознанными летающими объектами могут быть связаны как с инопланетянами, так и с технологиями других стран, сообщил Politico директор управления Пентагона США по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик.

В США рассекретили два случая обнаружения НЛО

Он заявил, что допускает инопланетную природу НЛО. По его словам, альтернативная и менее предпочтительная версией - происки других людей. Как отметил эксперт, с научной точки зрения отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной «статистически неправдоподобно».

Ранее в Конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
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