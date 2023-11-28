СМИ: секретный офис ЦРУ десятки лет занимался поисками НЛО

По информации издания, секретный офис координировал поиск разбившихся или уцелевших неопознанных летающих объектов.

Один из источников газеты сообщил, что сотрудники ЦРУ обладают технологиями, которые могут фиксировать крушение инопланетных объектов на Земле. Для проверки отправляются спецподразделения поиска.

В Конгрессе Мексики 13 сентября представили якобы тела двух древних инопланетян. Уфолог Хайме Мауссан заявил, что окаменелости обнаружили в шахтах с диатомовыми водорослями, передает «Радиоточка НСН».

