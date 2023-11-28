СМИ: секретный офис ЦРУ десятки лет занимался поисками НЛО
Секретная структура Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на протяжении десятилетий искала упавшие на землю инопланетные объекты, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.
По информации издания, секретный офис координировал поиск разбившихся или уцелевших неопознанных летающих объектов.
Один из источников газеты сообщил, что сотрудники ЦРУ обладают технологиями, которые могут фиксировать крушение инопланетных объектов на Земле. Для проверки отправляются спецподразделения поиска.
В Конгрессе Мексики 13 сентября представили якобы тела двух древних инопланетян. Уфолог Хайме Мауссан заявил, что окаменелости обнаружили в шахтах с диатомовыми водорослями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru