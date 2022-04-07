Экономист заявил, что Россия выводит мир из долларовой матрицы

«Это термоядерная бомба, которая была сброшена Москвой на экономику и финансовую политику», – считает эксперт. Он указал на то, что российские власти уже ведут расчеты в национальных валютах с Китаем и Индией. Если учесть население этих стран, «то можно смело говорить, что полмира выходит из долларовой зависимости», — отметил Чуков.

Как сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, из-за «эрозии доверия» к доллару и евро, которая происходит в мире из-за сомнений в их надежности, многие страны разрабатывают взаиморасчеты в нацвалютах.

