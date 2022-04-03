Песков: В мире началась «эрозия доверия» к доллару и евро

«Мы видим такое безумство санкционных увлечений - самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию», - подчеркнул Песков.

«И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», - приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

По мнению Пескова, процесс идет по нарастающей, его уже не остановить. Он предположил, что пусть и в отдаленной перспективе, но получится прийти «к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы».

