Песков: В мире началась «эрозия доверия» к доллару и евро
Из-за «эрозия доверия» к доллару и евро, которая происходит в мире из-за сомнений в их надежности, многие страны разрабатывают взаиморасчеты в нацвалютах. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» 3 апреля.
«Мы видим такое безумство санкционных увлечений - самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию», - подчеркнул Песков.
«И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», - приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.
По мнению Пескова, процесс идет по нарастающей, его уже не остановить. Он предположил, что пусть и в отдаленной перспективе, но получится прийти «к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы».
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